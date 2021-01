Maroni dopo il ricovero per il malore: “È stata dura ma ora è tutto sotto controllo” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “È stata dura ma ora è tutto sotto controllo”. Lo ha assicurato Roberto Maroni, dopo essere uscito dall’ospedale di Circolo di Varese. Lì l’ex governatore lombardo era stato ricoverato a seguito di un malore, il 4 gennaio, nella sua casa di Lozza nel Varesotto. “Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso“, ha aggiunto l’ex ministro. Secondo Repubblica, Maroni sarà preso in cura all’Istituto neurologico Besta di Milano per ulteriori accertamenti. La caduta in casa L’uomo politico, già segretario federale della Lega Nord fra il 2012 e il 2013, si era sentito male nella sua abitazione e i medici ne avevano disposto l’immediato ricovero a Varese. Si era poi appreso ieri 5 gennaio che i ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Èma ora è”. Lo ha assicurato Robertoessere uscito dall’ospedale di Circolo di Varese. Lì l’ex governatore lombardo era stato ricoverato a seguito di un, il 4 gennaio, nella sua casa di Lozza nel Vare. “Mi stoponendo agli accertamenti del caso“, ha aggiunto l’ex ministro. Secondo Repubblica,sarà preso in cura all’Istituto neurologico Besta di Milano per ulteriori accertamenti. La caduta in casa L’uomo politico, già segretario federale della Lega Nord fra il 2012 e il 2013, si era sentito male nella sua abitazione e i medici ne avevano disposto l’immediatoa Varese. Si era poi appreso ieri 5 gennaio che i ...

SkyTG24 : Roberto Maroni dopo il ricovero in ospedale: “È stata dura, ora tutto sotto controllo” - Robys2018 : Nel 1994 votai Forza Italia. Mi accorsi dopo di aver fatto una cazzata. Ancor di più quando dell’Utri finì in galer… - Notiziedi_it : Maroni dimesso dopo il malore: «È stata dura, ma ora sto meglio» - Fprime86 : RT @SkyTG24: Roberto Maroni dopo il ricovero in ospedale: “È stata dura, ora tutto sotto controllo” - AnsaLombardia : Maroni, dura ma ora è tutto sotto controllo, faccio accertamenti. L'ex governatore dopo il malore avuto in casa |… -