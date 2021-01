Infortunio Karamoh | altra tegola in casa Parma | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)innella sfortunata gara contro l’Atalanta: fuori per un problema alla coscia destra YannNon c’è pace inin queste ultime settimane. Momento difficile per la squadra di Fabio Liverani che non raccoglie risultati e perde anche uomini importanti. Nel corso dei primi minuti di gioco della gara contro l’Atalanta, si è fermato per un problema alla coscia destra Yann: costretto al cambio, l’attaccante ex Inter è stato sostituito da Mihaila al 9? del primo tempo. Leggi su Calcionews24.com