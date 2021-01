Il tuo conto corrente è a rischio: ecco le novità per i prossimi mesi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con l’inizio del 2021, è cambiata una regola importante relativa ai conti correnti e alla loro gestione quotidiana. Se vuoi scoprire l’impatto che avrà per i titolari, nelle prossime righe di questo articolo è possibile trovare alcune preziose informazioni in merito. conto corrente: le nuove regole con l’inizio del 2021 Quando si parla di nuove regole relative ai conti correnti dall’inizio del 2021, un doveroso cenno deve essere dedicato alla situazione di chi va in rosso o ha poca disponibilità economica. In virtù dell’adeguamento alla normativa EBA (Autorità Banciara Europea), in caso di mancanza di disponibilità liquida sul conto corrente o sui depositi bancari non sarà possibile concretizzare addebiti. A chiarire il quadro ci ha pensato, lo scorso mese di dicembre, un documento di Unimpresa. Tra le sue righe, si ... Leggi su android-news.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con l’inizio del 2021, è cambiata una regola importante relativa ai conti correnti e alla loro gestione quotidiana. Se vuoi scoprire l’impatto che avrà per i titolari, nelle prossime righe di questo articolo è possibile trovare alcune preziose informazioni in merito.: le nuove regole con l’inizio del 2021 Quando si parla di nuove regole relative ai conti correnti dall’inizio del 2021, un doveroso cenno deve essere dedicato alla situazione di chi va in rosso o ha poca disponibilità economica. In virtù dell’adeguamento alla normativa EBA (Autorità Banciara Europea), in caso di mancanza di disponibilità liquida sulo sui depositi bancari non sarà possibile concretizzare addebiti. A chiarire il quadro ci ha pensato, lo scorso mese di dicembre, un documento di Unimpresa. Tra le sue righe, si ...

colognehes : - dopo questa cosa che è successa io sto rivedendo più di una cosa sul tuo conto. non ne so niente come nessuno olt… - Aqualinariya : ?“Non ti chiedo di essere l'uomo perfetto che non commetta mai errori. Mi basta sapere che il tuo amore è sincero e… - Everypartofme_ : @bluettaeyes Non ce n'era bisogno, PER NIENTE RIMANI MASOCHISTA PER CONTO TUO TU - PurpleHearteu38 : RT @_listen__linda_: ma ci rendiamo conto che arrivare a cercare e cancellare le foto col tuo 'capo' può voler dire che mister vecchiodimme… - NicolaCantisan1 : Effetto #Trump Quando l'ignoranza si tramuta in violenza e sei troppo preso dal tuo begnamino che non ti rendi con… -

Ultime Notizie dalla rete : tuo conto Il tuo conto corrente è a rischio: ecco le novità per i prossimi mesi Android News Gatto smarrito torna a casa con il conto della pescheria: l’esilarante foto del felino

Un gatto, che mancava a casa da tre giorni, torna a casa con il conto della pescheria attaccato al collo ... Al collo il figliol prodigo aveva appeso un piccolo cartello, che recitava così: “Il tuo ...

Perché scusarsi troppo è nocivo e come cambiare questa attitudine

Sei una persona che tende a chiedere scusa troppo e troppo spesso? È il momento di cambiare registro, ma devi comprenderne le cause.

Un gatto, che mancava a casa da tre giorni, torna a casa con il conto della pescheria attaccato al collo ... Al collo il figliol prodigo aveva appeso un piccolo cartello, che recitava così: “Il tuo ...Sei una persona che tende a chiedere scusa troppo e troppo spesso? È il momento di cambiare registro, ma devi comprenderne le cause.