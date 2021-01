Gwen Stefani, identica a 15 anni fa con gli stessi look (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra le artiste più camaleontiche e influenti dagli anni ’90 a oggi, nonché personalità rappresentativa delle tendenze che hanno attraversato questi decenni, c’è senza dubbio Gwen Stefani: non a caso, la pop star è stata eletta Fashion Icon internazionale in occasione dei People’s Choice Awards 2019, che l’hanno celebrata come sperimentatrice audace nella moda e trend setter indiscussa per aver dato vita, nel corso della sua carriera, a degli outfit memorabili. Tanto sul red carpet quanto sul palco. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra le artiste più camaleontiche e influenti dagli anni ’90 a oggi, nonché personalità rappresentativa delle tendenze che hanno attraversato questi decenni, c’è senza dubbio Gwen Stefani: non a caso, la pop star è stata eletta Fashion Icon internazionale in occasione dei People’s Choice Awards 2019, che l’hanno celebrata come sperimentatrice audace nella moda e trend setter indiscussa per aver dato vita, nel corso della sua carriera, a degli outfit memorabili. Tanto sul red carpet quanto sul palco.

Nel video del suo nuovo brano, intitolato «Let Me Reintroduce Myself», la cantante ha ricreato alcuni dei suoi look più iconici di sempre. E il tempo, per lei, sembra essersi fermato ...

Gwen Stefani, impossibile non amarla! Siamo ancora più convinti di questo dopo aver visto il video ufficiale di "Let Me Reintroduce Myself", il suo nuovo singolo rilasciato a fine 2020. Nella clip la ...

