Giulia De Lellis è ingrassata, ma non c’entra la Befana: colpa di un farmaco (Di giovedì 7 gennaio 2021) Giulia De Lellis sarebbe ingrassata, ma tranquilli non è colpa della cara Befana. Il motivo sarebbe un farmaco che sta assumendo. Notizia “shock“: Giulia De Lellis è ingrassata. A confermarlo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 7 gennaio 2021)Desarebbe, ma tranquilli non èdella cara. Il motivo sarebbe unche sta assumendo. Notizia “shock“:De. A confermarlo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

violaaa1981 : RT @Una_Gioia_Mai: Giulia de Lellis la passeggiatina dovevi fartela in giardino e non dovevi muovere il culo da Roma. Non è che se puoi pag… - lacaness : RT @peularis: Ai fans di Giulia De Lellis che giustificano la sua strafottenza nel fare le feste tra Milano, Roma e Svizzera, dicendo che '… - loveyou30OO : Minchia che clown sta tizia. Una delle cose più vergognose della cultura dei media è l’aver permesso a Giulia De Le… - hxappygirl : RT @peularis: Ai fans di Giulia De Lellis che giustificano la sua strafottenza nel fare le feste tra Milano, Roma e Svizzera, dicendo che '… - 3nriii : RT @pinkspacedude: MA RAGAZZI MA CHE NOTIZIA È MA CHI SONO GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE -