GFVip, Elisabetta Gregoraci al centro di una polemica: “Lei a Dubai, noi a casa!” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip, fortemente voluta da Alfonso Signorini. Tuttavia, la showgirl calabrese non ha firmato il contratto fino a febbraio poiché troppo preoccupata di lasciare suo figlio, Nathan Falco, senza madre per così tanti mesi. In queste ore, la Gregoraci è finita al centro di una polemica. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021)è una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip, fortemente voluta da Alfonso Signorini. Tuttavia, la showgirl calabrese non ha firmato il contratto fino a febbraio poiché troppo preoccupata di lasciare suo figlio, Nathan Falco, senza madre per così tanti mesi. In queste ore, laè finita aldi una. L'articolo

roxy17835655 : cioè spiegami voi votate dayne dopo quello chelei ha detto di elisabetta ? #gregorelli ma seri? #gfvip per sapere s… - Iamemptyinside1 : Raga che palle, mi manca Elisabetta Gregoraccia...?? Peccato che il loro legame è andato un po' scemando... Però un… - _Lisa_9 : RT @Ginevra_Styles_: Strano che tutti questi momenti siano di quando ancora c’era Elisabetta in casa???? Meno male che era lei che non lo f… - Gabriel17277327 : siamo sicuri che Elisabetta lo limitava e dopo la sua uscita è rinato? Chiedo #tzvip #gfvip - Ginevra_Styles_ : Strano che tutti questi momenti siano di quando ancora c’era Elisabetta in casa???? Meno male che era lei che non l… -