Covid | la gente non ne può più degli inutili divieti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) – Evito gli assembramenti fin da piccolo, non ho mai amato stare in mezzo alla, seguendo in ciò il consiglio di Gesù Cristo. Ma gli assembramenti di questi giorni li capisco anche se non vi partecipo. Significano che lanon ne può più di essere ristretta agli arresti domiciliari e non crede, a ragione, che ilsi riesca a combatterlo coi dpcm che vietano gli assembramenti, le cene al ristorante (io mangio bene solo se a cucinare sono io), obbligano le mascherine e a igienizzare le mani con quei puzzolenti e viscidi gel che hanno fatto la fortuna dei loro fabbricanti (io le mani con acqua e sapone le lavo almeno dieci volte a giorno da quando ero bambino) senza spaventare un solo virus. Ma lanon è solo stanca, più passano i giorni, le settimane, i mesi e più sospetta che dietro a quegli obblighi ...