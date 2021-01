CONTROLLO PRIVACY | GOOGLE LANCIA PRIVACY CHECKUP CON SUGGERIMENTI VELOCI PER MIGLIORARE LA NOSTRA PRIVACY

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Utilissimo link offerto daper ilssimo della. Basta andare a questo link, che vi indicheremo più sotto, e potremo controllare le principali impostazioni per lariservatezza. Ecco cosa ci consente di farein una sola pagina : Elimina automaticamente l’Attività web e app Scegli se salvare i dati di attività nel tuo Accountper servizipiù rapidi e utili, ad esempio migliori opzioni per il tragitto giornaliero in Maps e risultati piùin Ricerca Scegli chi può vedere i tuoi video, le tue playlist e le tue iscrizioni di YouTube. Puoi anche decidere dove condividere questi elementi. Scegli se vuoi rimuovere la ...

RobRe62 : RT @sole24ore: Il controllo dello smart worker, tra esigenze produttive e rispetto della privacy - giorgiotablet : RT @sole24ore: Il controllo dello smart worker, tra esigenze produttive e rispetto della privacy - sole24ore : Il controllo dello smart worker, tra esigenze produttive e rispetto della privacy - sole24ore : Il controllo dello smart worker, tra esigenze produttive e rispetto della privacy - neckersbox : @Veronic11450740 @gemmalonardi Si puoi andare, mantieni le FAQ del governo a portata di mano in caso del controllo… -

Ultime Notizie dalla rete : CONTROLLO PRIVACY

Cyber Security 360

Inoltre, Lei ha il diritto di proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). Per esercitare i Suoi ...Ebbene si, anche questa volta tra i dispositivi più ambiti per quanto riguarda l’internet of things, c’è Alexa e i suoi device Echo. Ma quali sono attualmente i prezzi dei prodotti Amazon con l’assist ...