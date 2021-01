Cinema in lutto | è morto stroncato da un infarto

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è spento a Roma, alle prime ore del mattino di martedì 5 gennaio 2021 all'età di 66 anni a causa di un, lo sceneggiatore e regista Francesco Malavenda che nella sua carriera nel mondo dele della tv è stato autore di numerosi film internazionali con cast hollywoodiani. Ad annunciare la notizia la compagna Silvia Tubertosi, il fratello Pino Malavenda, la mamma Carmen e la figlia Beatrice. Molti i colleghi nel mondo dello spettacolo che hanno preso con grande stupore la notizia. #FOTO A FINE ARTICOLO La carriera trae tv Nato ad Ancona, in seguito alla sua passione per lo spettacolo e per ilMalavenda, che amava anche la musica e si dilettava a suonare, era arrivato a Roma dove risiedeva e lavorava da molto tempo con le principali i produzioni ...