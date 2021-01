Cani folgorati in Lombardia, 5 animali morti a causa dei cavi scoperti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fa discutere il caso dei cinque Cani morti a causa di scosse elettriche mentre erano a passeggio con i loro padroni in diverse zone della Lombardia. La neve di inizio anno ha, di fatto, disseminato trappole impreviste. La causa, infatti, sarebbe da ricercare nei pozzetti dove passano le utenze dell'energia che si sono riempiti d'acqua durante le nevicate. Un pericolo anche per i bambiniA cura di Nicoletta Notari Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Fa discutere il caso dei cinquedi scosse elettriche mentre erano a passeggio con i loro padroni in diverse zone della. La neve di inizio anno ha, di fatto, disseminato trappole impreviste. La, infatti, sarebbe da ricercare nei pozzetti dove passano le utenze dell'energia che si sono riempiti d'acqua durante le nevicate. Un pericolo anche per i bambiniA cura di Nicoletta Notari

ChangeItalia : Giorni fa, Lapo passeggiava per Milano col suo cane Caos quando all’improvviso il cane si è accasciato a terra ed è… - SkyTG24 : Cani folgorati in Lombardia, 5 animali morti a causa dei cavi scoperti - Mari19660 : RT @SkyTG24: Cani folgorati in Lombardia, 5 animali morti a causa dei cavi scoperti - FrancescaTGI : RT @SkyTG24: Cani folgorati in Lombardia, 5 animali morti a causa dei cavi scoperti - DanyEffe83 : RT @SkyTG24: Cani folgorati in Lombardia, 5 animali morti a causa dei cavi scoperti -

Ultime Notizie dalla rete : Cani folgorati Cani folgorati, 5 casi in pochi giorni: colpa della neve e dei cavi scoperti IL GIORNO La La Land, la corsa di Ryan Gosling e il cane della vedova di Gene Kelly

Emma Watson nel ruolo di Mia, Emma Stone a Broadway e quel giorno a casa della vedova di Gene Kelly. La storia di un cult moderno: La La Land ...

Cosa sappiamo sul mistero dei cani folgorati a Capodanno in Lombardia

Sono otto i cani folgorati in Lombardia negli ultimi giorni: cinque di loro sono morti. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e che ...

Emma Watson nel ruolo di Mia, Emma Stone a Broadway e quel giorno a casa della vedova di Gene Kelly. La storia di un cult moderno: La La Land ...Sono otto i cani folgorati in Lombardia negli ultimi giorni: cinque di loro sono morti. Una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e che ...