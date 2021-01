Calciomercato, Maicon torna in Italia: ingaggio a sorpresa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Calciomercato invernale infiamma gli appassionati di calcio, con il campione brasiliano, Maicon, che torna in Italia: scopriamo dove giocherà. Sono passati quasi cinque anni dal suo addio alla Roma ed al calcio Italiano eppure Maicon è pronto al ritorno in Italia, durante questa finestra di Calciomercato. L’annuncio è a sorpresa ed ha trovato lo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilinvernale infiamma gli appassionati di calcio, con il campione brasiliano,, chein: scopriamo dove giocherà. Sono passati quasi cinque anni dal suo addio alla Roma ed al calciono eppureè pronto al ritorno in, durante questa finestra di. L’annuncio è aed ha trovato lo L'articolo proviene da Inews.it.

