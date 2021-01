Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: Leonardo chiede aiuto a Filippo e Serena (Di martedì 5 gennaio 2021) Leonardo farà una scelta che rischierà di sconvolgere nuovamente l’equilibrio di coppia tra Filippo e Serena. Le anticipazioni Un posto al sole inerenti la puntata in onda giovedì 7 gennaio, rivelano che l’Arena chiederà ai due di aiutarlo. Nel frattempo, Marina e Fabrizio si prepareranno a partire e rivivranno tutta la loro storia d’amore. Intanto, Alex riceverà una proposta di lavoro che potrebbe portarla a lasciare Napoli. La ragazza cercherà di parlarne con Vittorio, ma sembrerà essere tutto inutile e così Patrizio deciderà di intervenire. Un posto al sole, spoiler 7 gennaio: Leonardo chiede aiuto ai coniugi Sartori Leonardo, dopo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 5 gennaio 2021)farà una scelta che rischierà di sconvolgere nuovamente l’equilibrio di coppia tra. LeUnalinerenti la puntata in onda giovedì 7, rivelano che l’Arenarà ai due di aiutarlo. Nel frattempo, Marina e Fabrizio si prepareranno a partire e rivivranno tutta la loro storia d’amore. Intanto, Alex riceverà una proposta di lavoro che potrebbe portarla a lasciare Napoli. La ragazza cercherà di parlarne con Vittorio, ma sembrerà essere tutto inutile e così Patrizio deciderà di intervenire. Unal, spoiler 7ai coniugi Sartori, dopo ...

