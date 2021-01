Un deposito nucleare s'ha da fare. Piemonte e Lazio in pole (Di martedì 5 gennaio 2021) Era il 20 luglio del 2015. L’Ispra aveva appena consegnato al Governo la proposta di carta dei siti per il deposito nucleare: si aspettava il via libera a giorni. Invece il progetto è scomparso nel nulla, sequestrato dal silenzio per cinque anni. È riapparso oggi, all’improvviso, con una mappa dell’Italia che cambia i colori a cui ci eravamo abituati negli ultimi mesi. Non più il rosso e il giallo covid, ma varie sfumature di verde per graduare il livello di idoneità delle varie possibili localizzazioni. I candidati sono 67, distribuiti in varie regioni (dalla Sardegna alla Basilicata, dalla Puglia alla Toscana, dal Lazio alla Sicilia). Ma la finale sembra già scritta. Il verde smeraldo della fascia alta della classifica segna in particolare due raggruppamenti. Il primo è Piemontese (2 siti in provincia di Torino, 5 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Era il 20 luglio del 2015. L’Ispra aveva appena consegnato al Governo la proposta di carta dei siti per il: si aspettava il via libera a giorni. Invece il progetto è scomparso nel nulla, sequestrato dal silenzio per cinque anni. È riapparso oggi, all’improvviso, con una mappa dell’Italia che cambia i colori a cui ci eravamo abituati negli ultimi mesi. Non più il rosso e il giallo covid, ma varie sfumature di verde per graduare il livello di idoneità delle varie possibili localizzazioni. I candidati sono 67, distribuiti in varie regioni (dalla Sardegna alla Basilicata, dalla Puglia alla Toscana, dalalla Sicilia). Ma la finale sembra già scritta. Il verde smeraldo della fascia alta della classifica segna in particolare due raggruppamenti. Il primo èse (2 siti in provincia di Torino, 5 ...

minambienteIT : #Nucleare, pubblicata la Carta nazionale aree potenzialmente idonee al deposito - fattoquotidiano : Nucleare, dal Piemonte alla Sardegna: la mappa delle 67 aree idonee in Italia per il deposito nazionale di rifiuti… - CarloStagnaro : Dai, solo cinque anni per pubblicare la carta delle aree potenzialmente idonee, che ci vorrà mai a individuare il s… - DinamoPress : RT @labsocialeal: ?????? ALESSANDRIA PATTUMIERA DEI RIFIUTI NUCLEARI DI TUTTA ITALIA ?????? Nella carta dei siti candidati a ospitare il deposit… - vdangerio : RT @jacopogiliberto: svelata nella notte la mappa segreta del deposito nucleare. piemonte (alessandria), lazio (viterbo) e anche la sardeg… -