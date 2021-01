Tottenham-Brentford oggi in tv: data, orario e streaming semifinale Carabao Cup 2020/2021 (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 20:45 di martedì 5 gennaio il Tottenham sfiderà il Brentford nella cornice del suo stadio di proprietà in occasione della prima semifinale di Carabao Cup. In palio un pass per la finale dove la vincente affronterà una tra Manchester City e Manchester United. Una grande chance per Mourinho che probabilmente effettuerà un ampio turn over. Ma dove seguire il match in tv? Sarà Dazn a trasmettere l’evento in diretta esclusiva. La piattaforma permette la visione su tutti i dispositivi mobili ma è disponibile anche su tutte le Smart Tv e su Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 20:45 di martedì 5 gennaio ilsfiderà ilnella cornice del suo stadio di proprietà in occasione della primadiCup. In palio un pass per la finale dove la vincente affronterà una tra Manchester City e Manchester United. Una grande chance per Mourinho che probabilmente effettuerà un ampio turn over. Ma dove seguire il match in tv? Sarà Dazn a trasmettere l’evento in diretta esclusiva. La piattaforma permette la visione su tutti i dispositivi mobili ma è disponibile anche su tutte le Smart Tv e su Sky. SportFace.

