Sparatoria ad Alessandria: due minori in gravi condizioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Sparatoria ad Alessandria: due ragazzi minorenni sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente in pericolo di vita. Ecco quanto di sconcertante è accaduto nella notte. Choc ad Alessandria: due minorenni sono stati feriti in una Sparatoria e sono attualmente ricoverati in gravi condizioni. Lo riporta AdnKronos. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di due ragazzi L'articolo proviene da Inews.it.

