Sfiorata la tragedia a Bolzano, una frana distrugge parte di un hotel chiuso per Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Sfiorata una tragedia a Bolzano, una frana di sassi ha distrutto l'hotel Eberle, per fortuna vuoto perché chiuso per i provvedimenti anti-Covid in Alto Adige. I soccorsi escludono per il momento vittime, la struttura è parzialmente crollata. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo. Nelle scorse settimane, raccontano agenzie e anche meteo, il Trentino Alto Adige è stato investito da nevicate molto forti oltre la media pluriennale. Meteo e soccorsi presso l'hotel Eberle Tra neve, ghiaccio e venti forti, le passeggiate di Sant'Osvaldo sono state chiuse per delle frane già avvenute ma di piccole dimensioni. Queste passeggiate apprezzate turisticamente terminano proprio vicino all'albergo. La frana di oggi che ha ...

