Sampdoria-Inter | Conte a caccia della nona sinfonia | la risposta di Ranieri

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 gennaio 2021) Laospita domani pomeriggio al ‘Ferraris’ l’: le probabili formazioni e le ultime sul match16° giornata di Serie A In attesa del big match di San Siro tra Milan e Juventus, l’fa visita allacon l’obiettivo di scavalcare i cugini rossoneri in testa alla classifica. Antonio(che non ha parlato in conferenza stampa) punta a proseguire la striscia aperta di otto successi consecutivi dopo il tennistico 6-2 rifilato al Crotone, con i nerazzurri trascinati da un irresistibile Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ ha realizzato una tripletta e domani guiderà l’attacco nerazzurro al cospettodifesa di. Al suo fianco uno Perisic (favorito) e Sanchez, conorientato a non rischiare almeno dal ...