Saldi invernali, rischio flop per restrizioni e crisi (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Stanno iniziando in questi giorni in molte regioni italiane i Saldi invernali, nonostante i negozi siano penalizzati dal calendario pieno di giorni rossi o arancioni e dalle limitate capacità di spesa delle famiglie italiane colpite dalla crisi. Dopo l’avvio teorico, visto che i negozi erano chiusi, del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, ieri è stato il primo giorno in cui i punti vendita hanno potuto iniziare gli sconti. Ieri hanno preso il via in Abruzzo e Calabria, oggi in Sardegna, giovedì sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, mentre sabato 9 toccherà all’Umbria e il 12 al Lazio. Ancora incerta la situazione in Campania, dove i Saldi potrebbe essere rinviati all’11 o 12 gennaio. Il 16 inizieranno nelle Marche e nella provincia autonoma di Bolzano, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) (Teleborsa) – Stanno iniziando in questi giorni in molte regioni italiane i, nonostante i negozi siano penalizzati dal calendario pieno di giorni rossi o arancioni e dalle limitate capacità di spesa delle famiglie italiane colpite dalla. Dopo l’avvio teorico, visto che i negozi erano chiusi, del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, ieri è stato il primo giorno in cui i punti vendita hanno potuto iniziare gli sconti. Ieri hanno preso il via in Abruzzo e Calabria, oggi in Sardegna, giovedì sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, mentre sabato 9 toccherà all’Umbria e il 12 al Lazio. Ancora incerta la situazione in Campania, dove ipotrebbe essere rinviati all’11 o 12 gennaio. Il 16 inizieranno nelle Marche e nella provincia autonoma di Bolzano, ...

Si parte: è cominciata la sessione invernale del calciomercato 2020-'21. Le operazioni in entrata sono possibili fino alle ore 20 di lunedì 1 febbraio. Sarà un mercato da caccia ai saldi, visto che di ...

Dopo l'avvio 'teorico' del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, con il primo giorno arancione in cui i negozi possono rimanere aperti partono le ven ...