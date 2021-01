Sabina Ciuffini | “Quella che volta che Berlusconi disse a Mike…”

Leggi su ck12

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il ritorno in tv di, la “madre” delle showgirl italiane: “cheche”. (screenshot video)Fa discutere il ritorno in televisione della ex valletta di Mike Bongiorno,, ospite in questi pomeriggi di ‘Oggi è un altro giorno’. Qualche tempo fa, lei si era confessata al settimanale ‘Oggi’, raccontando aspetti inediti della sua carriera. Nipote del drammaturgo e politico Guglielmo Giannini, che dopo la seconda guerra mondiale fondò il Fronte dell’Uomo Qualunque, deve il suo successo agli esordi da giovanissima a ‘Rischiatutto’. Ti potrebbe interessare anche ->, la ‘madre’ delle showgirl che scandalizzò la ...