Riapre la scuola, ma l'istruzione è a pezzi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La riapertura in presenza avverrà domani per le scuole dell' infanzia, elementari e medie. Per le superiori lunedì 11 ma al 50%. Fino al 9 gennaio le lezioni si svolgeranno, in questo caso, a distanza. Questo rompicapo è accompagnato da un triplice conflitto: politico in un governo in crisi; istituzionale tra governo e le regioni che riapriranno, a metà, le superiori anche il 1 febbraio; e infine tra i docenti, i prefetti e gli uffici regionali sugli orari dei trasporti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Riapre scuola Riapertura scuole, dai trasporti al tracciamento, passando per gli organici: per i sindacati non ci sono le condizioni per tornare in classe Orizzonte Scuola La Scuola riapre il 7 gennaio, ma non per tutti. I casi regione per Regione

Riaprono il 7 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli istituti per 5 milioni di studenti dell’infanzia, delle elementari e delle medie. Ma – al suono della prima campanella – non ci saranno i ragazzi de ...

I contagi sono rimasti alti (come le morti), le scuole dunque non riapriranno per la data annunciata e per tutto questo mese non se parlerà di uscire dalle regioni di residenza. Insomma, ...

Riaprono il 7 gennaio, dopo la pausa natalizia, gli istituti per 5 milioni di studenti dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Ma – al suono della prima campanella – non ci saranno i ragazzi de ...I contagi sono rimasti alti (come le morti), le scuole dunque non riapriranno per la data annunciata e per tutto questo mese non se parlerà di uscire dalle regioni di residenza. Insomma, ...