Riapertura scuole, Giannelli (ANP): "Tornare il 7 o l'11 non cambia nulla. Serve coraggio per far tornare i ragazzi in presenza" (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Presidente ANP, commenta così le decisioni del Consiglio dei Ministri conclusosi la notte scorsa: "Fatico a capire le motivazioni di questo tira e molla continuo tra Regioni e Governo. Come le loro visioni possano essere così distanti se si basano sugli stessi dati. Riprendere la frequenza il 7 o l'11 gennaio non cambia la situazione di contagi, scuole e trasporti".

