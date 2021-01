"Milan +1, Ibrahimovic a -10". A Striscia la notizia lo sconvolgente allenamento di Zlatan: ma come fa? | Video (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Milan +1, Zlatan Ibrahimovic a -10 (gradi). A Striscia la notizia la classica rubrica di Cristiano Militello "Striscia lo striscione" non può dedicare ampio spazio alla vittoriosa trasferta dei rossoneri a Benevento, che ha fatto conservare agli uomini di Stefano Pioli la testa della classifica davanti all'Inter. E se in campo decidono Franck Kessie su rigore e un guizzo strepitoso dell'indolente Rafael Leao, fuori (sui social) è sempre Ibra a incantare. Ancora alle prese con l'infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per un'altra decina di giorni, il 39enne svedese su Instagram ha pubblicato un Video in cui nonostante la neve e il ghiaccio esce in slip per un rigenerante "bagno di freddo". Cose che solo Mister Z. "Adesso trasformo ghiaccio in maionese", ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Il+1,a -10 (gradi). Alala classica rubrica di Cristiano Militello "lo striscione" non può dedicare ampio spazio alla vittoriosa trasferta dei rossoneri a Benevento, che ha fatto conservare agli uomini di Stefano Pioli la testa della classifica davanti all'Inter. E se in campo decidono Franck Kessie su rigore e un guizzo strepitoso dell'indolente Rafael Leao, fuori (sui social) è sempre Ibra a incantare. Ancora alle prese con l'infortunio che dovrebbe tenerlo fuori per un'altra decina di giorni, il 39enne svedese su Instagram ha pubblicato unin cui nonostante la neve e il ghiaccio esce in slip per un rigenerante "bagno di freddo". Cose che solo Mister Z. "Adesso trasformo ghiaccio in maionese", ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic #Saelemaekers #Bennacer e #Gabbia ancora a parte, non ci saranno con la #Juve. Sarà la stessa formazio… - AntoVitiello : In merito all’annunciata presenza di #Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC #Milan comunica che era già stato inf… - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - Libero_official : '#Milan +1, #Ibrahimovic a -10'. A #Striscialanotizia l'allenamento da 'Highlander' dello svedese (39 anni) | Video… - TuttoFanta : ?? #MILAN, conferenza stampa: ?'#Ibrahimovic domani non ci sarà. ?#Leao non ha le stesse caratteristiche di Ibra e d… -