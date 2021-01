Meteo Week End | altra neve forte al Nord Italia e non solo

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 5 gennaio 2021)con connei prossimi giorni.verso varie regioni Gli ultimi aggiornamentisulla possibilità dinei prossimi giorni aumentano soprattutto su una fascia abbastanza ampia della Valle Padana, e ci riferiamo al settore meridionale, quello a sud del fiume Po. Decisamente a rischiosaranno quindi l’Emilia e parte della Romagna verso sabato 9 gennaio e domenica 10.diffusa In merito a ciò il modello matematico tedesco che ci pare di eccellente affidabilità per le previsioni a breve termine, prospetta l’estensione delle precipitazioni, in questo caso deboli, alla Valle Padana occidentale, che si espanderebbero anche alla regione alpina e prealpina. Mentre nevicate ancora una volta abbondanti si avrebbero ...