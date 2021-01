Meteo Neve – Ancora Allerta Valanghe sulle Alpi del Piemonte e Valle d’Aosta (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanta la Neve caduta sulle nostre Alpi: per questo anche oggi il pericolo Valanghe resta di grado forte (rosso) su parte delle Alpi del Piemonte e della Valle d’Aosta. Lo rivela l’ultimo bollettino diramato da Aineva. Oggi il codice è rosso su tutti i settori occidentali delle Alpi Piemontesi, dalle Alpi Liguri fino alle Alpi Graie. Leggi su periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) Tanta lacadutanostre: per questo anche oggi il pericoloresta di grado forte (rosso) su parte delledele della. Lo rivela l’ultimo bollettino diramato da Aineva. Oggi il codice è rosso su tutti i settori occidentali dellesi, dalleLiguri fino alleGraie.

Ancora maltempo nelle prossime ore per effetto di una forte perturbazione accompagnata da vento, nubifragi e bufere nevose anche a bassa quota. Fatta questa doverosa premessa, vediamo come evolverà il ...

Tanta la neve caduta sulle nostre Alpi: per questo anche oggi il pericolo valanghe resta di grado forte (rosso) su parte delle Alpi del Piemonte e della Valle d’Aosta. Lo rivela l’ultimo bollettino di ...

