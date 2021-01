Letizia Moratti verso l’assessorato al Welfare in Lombardia (Di martedì 5 gennaio 2021) MILANO – Stando a voci che circolano sempre più insistentemente nelle ultime ore, l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti sarebbe la favorita per il ruolo di assessore al Welfare lombardo, in sostituzione di Giulio Gallera. Moratti, stando a quanto apprende la ‘Dire’, non sarebbe l’unico nome che circola in vista di un sempre più probabile e vicino rimpasto di giunta regionale, caldeggiato nelle ultime ore direttamente dal leader leghista, Matteo Salvini: si parla anche di un avvicendamento tra donne del Carroccio. Francesca Brianza, attuale vicepresidente del Consiglio a Palazzo Pirelli ed ex assessore nella giunta guidata da Roberto Maroni, insieme all’ex ministro comasco, Alessandra Locatelli, sarebbero i nomi più gettonati in entrata, mentre l’attuale assessore alla Famiglia Silvia Piani e quello allo Sport, Martina Cambiaghi, quelli dati per ‘uscenti’. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) MILANO – Stando a voci che circolano sempre più insistentemente nelle ultime ore, l’ex sindaco di Milano Letizia Moratti sarebbe la favorita per il ruolo di assessore al Welfare lombardo, in sostituzione di Giulio Gallera. Moratti, stando a quanto apprende la ‘Dire’, non sarebbe l’unico nome che circola in vista di un sempre più probabile e vicino rimpasto di giunta regionale, caldeggiato nelle ultime ore direttamente dal leader leghista, Matteo Salvini: si parla anche di un avvicendamento tra donne del Carroccio. Francesca Brianza, attuale vicepresidente del Consiglio a Palazzo Pirelli ed ex assessore nella giunta guidata da Roberto Maroni, insieme all’ex ministro comasco, Alessandra Locatelli, sarebbero i nomi più gettonati in entrata, mentre l’attuale assessore alla Famiglia Silvia Piani e quello allo Sport, Martina Cambiaghi, quelli dati per ‘uscenti’.

