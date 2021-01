L’ambiente non entra nelle stanze dei bottoni: Greta rischia di rimanere folklore (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 3 gennaio Greta (che si chiama anche Tintin) ha compiuto 18 anni. Per qualcuno ha cambiato il mondo, per altri è “gretina”, e gretini sono i suoi simpatizzanti. Adottata dai mezzi di informazione, Greta Thunberg è diventata un simbolo della lotta per L’ambiente, una beniamina per alcuni, una nemesi per altri. È stata sia dileggiata sia santificata per la sindrome di Asperger, una caratteristica che la accomuna a Charles Darwin e Albert Einstein, Bill Gates e Steve Jobs, di indole solitaria e molto determinati, oltre che geniali. Diversi dai cosiddetti “normali”, in altre parole: fuori dalla norma. Violentando le mie aspettative, temo che Greta sia un fenomeno mediatico destinato a non avere grandi riscontri politici. I grandi di tutto il mondo hanno dato l’impressione di “aver capito” l’importanza della natura ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 3 gennaio(che si chiama anche Tintin) ha compiuto 18 anni. Per qualcuno ha cambiato il mondo, per altri è “gretina”, e gretini sono i suoi simpatizzanti. Adottata dai mezzi di informazione,Thunberg è diventata un simbolo della lotta per, una beniamina per alcuni, una nemesi per altri. È stata sia dileggiata sia santificata per la sindrome di Asperger, una caratteristica che la accomuna a Charles Darwin e Albert Einstein, Bill Gates e Steve Jobs, di indole solitaria e molto determinati, oltre che geniali. Diversi dai cosiddetti “normali”, in altre parole: fuori dalla norma. Violentando le mie aspettative, temo chesia un fenomeno mediatico destinato a non avere grandi riscontri politici. I grandi di tutto il mondo hanno dato l’impressione di “aver capito” l’importanza della natura ben ...

ItaliaViva : Ripartire oggi per costruire il futuro, partendo dai nostri valori che rappresentano davvero la nostra forza. Cultu… - _Carabinieri_ : Agitu Ido Gudeta era una donna simbolo di integrazione. Dall'Etiopia, viveva in Trentino, dove tutelava l'ambiente… - TeresaBellanova : Il piano per il Recovery così com'è non va bene. Per noi di @ItaliaViva le priorità sono chiare: Cultura, Infrastru… - Noovyis : (L’ambiente non entra nelle stanze dei bottoni: Greta rischia di rimanere folklore) Playhitmusic - - GiuseppiHappy : @Etregua Saggio e pratico, non lo faccio solo perché poi se evacuo microplastiche che poi vanno in mare mi dispiace per l'ambiente... -

Ultime Notizie dalla rete : L’ambiente non Green Movie Film Fest 2020: l'Ambiente come risposta alla crisi nelle pellicole di 12 italiani Fortune Italia