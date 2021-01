“La La Land” | l’operazione nostalgia di Chazelle dai temi universali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Dedicato ai folli che sognano”, così recita la tagline di uno dei più famosi musical del nostro secolo, “La La”. Il film di Damien, uscito nelle sale italiane a Gennaio 2017, è un malinconico tributo al vecchio cinema hollywoodiano e mette al centro l’amore, la musica e la voglia di realizzare i propri sogni. E proprio come un vecchio film di Gene Kelly o Fred Astaire, presenta una trama esile e dei numeri curati alla perfezione. La storia ormai dovremmo conoscerla tutti: Mia (Emma Stone) lavora come barista agli Studios e vorrebbe fare l’attrice, Sebastian (Ryan Gosling) è un pianista squattrinato che sogna di aprire un locale jazz. I due si incontrano e si innamorano, comprendendosi nella volontà di realizzare i propri sogni. Ma la vita accade, e non sempre i due riescono a capirsi. La pellicola del regista statunitense è una ...