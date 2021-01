iPhone 13 | LiDAR e 5G mmWave su tutta la gamma

Leggi su tuttotek

(Di martedì 5 gennaio 2021) Secondo gli ultimi rumors Apple potrebbe implementare sula13 la connettività 5Ge il sensoreCon12 e 12 pro apple ha implementato due diverse tecnologie per la connettività 5G. Da una parte vi è la versione globale, venduta con tecnologia sub 6 GHz. Dall’altra vi è quellache garantisce una miglior velocità di connessione a discapito di una copertura inferiore rispetto alla sub 6 gHz. Quest’ultima è però riservata al solo mercato statunitense. Sembrerebbevia che Apple stia pensando di implementare la tecnologiasula13, inclusa quella per i mercati internazionali, colmando le differenze tra gli ...