Inter, per Lukaku escluse lesioni: Conte non vuole rischiarlo contro la Sampdoria (Di martedì 5 gennaio 2021) Nessuna lesione muscolare per Romelu Lukaku. Il centravanti dell’Inter è stato sottoposto a esami strumentali che non hanno manifestato particolari problemi per quanto riguarda l’infortunio patito dal belga contro il Crotone. In ogni caso, appare difficile che Conte possa rischiarlo già contro la Sampdoria: più probabile che l’attaccante resti a riposo per poi scendere in campo domenica contro la Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Nessuna lesione muscolare per Romelu. Il centravanti dell’è stato sottoposto a esami strumentali che non hanno manifestato particolari problemi per quanto riguarda l’infortunio patito dal belgail Crotone. In ogni caso, appare difficile chepossagiàla: più probabile che l’attaccante resti a riposo per poi scendere in campo domenicala Roma. SportFace.

