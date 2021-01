Gerry Scotti diventa nonno; è nata Virginia la sua prima nipote - (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberta Damiata La primogenita di Edoardo Scotti, figlio del presentatore Gerry sarebbe nata il 15 dicembre, ma l'annuncio sarebbe stato dato solo oggi dal settimanale Gente. La gioia del nonno e il suo desiderio di avere presto altri nipoti Dopo il grande spavento per il Covid finalmente una bella notizia per il conduttore Gerry Scotti. Il 15 dicembre è nata infatti la sua prima nipote Virginia. A darne la notizia solo oggi è il settimanale Gente che ha raccontato anche alcuni particolari. Virginia, la piccola che ha preso il nome del nonno (appunto, Virginio Scotti) è la figlia di Edoardo Scotti, figlio unico di Gerry ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 gennaio 2021) Roberta Damiata La primogenita di Edoardo, figlio del presentatoresarebbeil 15 dicembre, ma l'annuncio sarebbe stato dato solo oggi dal settimanale Gente. La gioia dele il suo desiderio di avere presto altri nipoti Dopo il grande spavento per il Covid finalmente una bella notizia per il conduttore. Il 15 dicembre èinfatti la sua. A darne la notizia solo oggi è il settimanale Gente che ha raccontato anche alcuni particolari., la piccola che ha preso il nome del(appunto, Virginio) è la figlia di Edoardo, figlio unico di...

