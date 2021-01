Flash News del 5 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 gennaio 2021) Slitta all’11il ritorno in classe al 50% degli studenti delle superiori. Risultato della mediazione raggiunta in Consiglio dei Ministri, tra la linea del Premier Conte, della Ministra dell’Istruzione Azzolina, favorevoli ad una ripartenza subito dopo l’epifania e la prudenza del PD, che premeva, invece, per un rinvio alla metà del mese. Intanto, le Regioni procedono per ordine sparso stabilendo in autonomia il calendario delle lezioni. Mentre i Presidi esprimono preoccupazione per i tanti nodi ancora da sciogliere; A fronte di una curva dei contagi che non scende, con un tasso di positività sempre alto (ieri al 13,8%), il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Decreto ponte con le restrizioni in vigore dal 7 al 15: niente spostamenti tra regioni, weekend in zona arancione e vengono inaspriti i criteri per l’assegnazione ...