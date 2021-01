Cyberpunk 2077 e la romance tra Judy e V maschio era nei piani di CD Projekt RED? Lo studio chiarisce (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella giornata di oggi vi avevamo riportato la notizia di come i giocatori abbiano trovato delle stringhe di dialogo dedicate alla romance tra Judy e V maschio. Ciò ha lasciato intendere che inizialmente CD Projekt RED aveva pensato ad una storia d'amore eterosessuale con questo personaggio: tuttavia il team ora chiarisce il tutto. Ad ogni modo si tratta comunque di spoiler, perciò non proseguite oltre se non volete rovinarvi la sorpresa. Recentemente è stato pubblicato anche un video che mostra appunto la romance tra Judy e V maschio: tuttavia ci sono diversi problemi. Mentre è possibile vedere il corpo maschile nella scena di sesso, la mano di V taglia gli oggetti a volte. Più tardi, in una scena che coinvolge Carol e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella giornata di oggi vi avevamo riportato la notizia di come i giocatori abbiano trovato delle stringhe di dialogo dedicate allatrae V. Ciò ha lasciato intendere che inizialmente CDaveva pensato ad una storia d'amore eterosessuale con questo personaggio: tuttavia il team orail tutto. Ad ogni modo si tratta comunque di spoiler, perciò non proseguite oltre se non volete rovinarvi la sorpresa. Recentemente è stato pubblicato anche un video che mostra appunto latrae V: tuttavia ci sono diversi problemi. Mentre è possibile vedere il corpo maschile nella scena di sesso, la mano di V taglia gli oggetti a volte. Più tardi, in una scena che coinvolge Carol e ...

