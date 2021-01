ZANELLATO, LA PRIMA VOLTA E’ ALLA SCALA (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niccolò ZANELLATO nasce a Milano il 24 giugno del 1998, è un centrocampista attualmente in forza al Crotone. La sua carriera giovanile avviene interamente con la maglia del Milan, nella stagione 2016-2017 diventa un punto fermo della PRIMAvera rossonera, segnando 7 reti e fornendo 3 assist vincenti in 25 presenze. Il 28 maggio 2017, in occasione dell’ultima giornata di campionato, arriva la PRIMA convocazione in Serie A, il Milan perde quella gara per 2-1 contro il Cagliari. Nella stagione seguente ZANELLATO viene promosso in PRIMA squadra, il debutto coi “grandi” è datato 24 agosto 2017, quando parte titolare nel match vinto per 1-0 contro lo Škendija, valido per i preliminari di Europa League. Ma lo spazio in rossonero per lui è veramente pochissimo e la cosa migliore per non bloccare la sua crescita ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Niccolònasce a Milano il 24 giugno del 1998, è un centrocampista attualmente in forza al Crotone. La sua carriera giovanile avviene interamente con la maglia del Milan, nella stagione 2016-2017 diventa un punto fermo dellavera rossonera, segnando 7 reti e fornendo 3 assist vincenti in 25 presenze. Il 28 maggio 2017, in occasione dell’ultima giornata di campionato, arriva laconvocazione in Serie A, il Milan perde quella gara per 2-1 contro il Cagliari. Nella stagione seguenteviene promosso insquadra, il debutto coi “grandi” è datato 24 agosto 2017, quando parte titolare nel match vinto per 1-0 contro lo Škendija, valido per i preliminari di Europa League. Ma lo spazio in rossonero per lui è veramente pochissimo e la cosa migliore per non bloccare la sua crescita ...

