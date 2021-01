USA | spese costruzioni novembre +0 | 9% m m +3 | 8% a a

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Aumentano, anche se meno del previsto, leper lenegli USA nel mese di. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.459,4 miliardi di dollari registrando un aumento modesto dello 0,9% dopo il +1,6% di ottobre. Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti che erano per un aumento dell’1%. Su base annua si è visto invece un incremento del 3,8%. Tra leprivate, le cuisono cresciute dell’1,2% a 1.111,8 miliardi di dollari, quelle di tipo residenziale sono salite del 2,7% a 658,1 miliardi di dollari. La spesa in ambito pubblico ha segnato un calo dello 0,2% a 347,6 miliardi di dollari.

Advertising

queencanetti211 : Al di là della tragedia, negli Usa finisci i giorni di malattia e ti licenziano e t'accolli pure le spese mediche.… - PaoloLuraschi : -Germania:bilancia commerciale novembre -Francia:spese dei consumatori novembre in -Francia:bilancia commerciale… - KatyRemy : Finalmente trovate le prove delle frodi elettorali #usa ??? ma sì, non badiamo a spese ? - gmarino53 : @OverlookHotel71 Un governo di incapaci che partorisce i banchi a rotelle o il bonus monopattino sarebbe coinvolto… - albertoalcanza : @ilMenestrelloh Ad una foto di Ariadna con Pier e il loro figlio. Quindi? A cosa alludi? Che ha “rubato” il compagn… -

Ultime Notizie dalla rete : USA spese

Teleborsa

La spesa per il settore costruzioni negli Stati Uniti è aumentata dello 0,9% su base mensile a novembre, con un incremento del 3,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’incremento per il solo ...(Teleborsa) – Aumentano, anche se meno del previsto, le spese per le costruzioni negli USA nel mese di novembre. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a ...