Ultime Notizie Roma del 04-01-2021 ore 12 | 10

(Di lunedì 4 gennaio 2021)dailynews radiogiornale e ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio arriveranno l’8 gennaio i dati della cabina di regia per il monitoraggio un certo numero di regioni dovrebbero cambiare fasce quanto emerge dal vertice notturno tra governo e regioni ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo fine settimana tutta l’Italia potrebbe essere zona rossa confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari medie Mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio Ok dai presidenti delle regioni in misura non sia modificata di settimana in settimana e siano garantiti i Ristori i casi di covid e nel mondo superano gli 85 milioni Secondo i dati della John Hopkins University esattamente 85 milioni 122 Mila e 80 inclusi 1843981 dall’inizio della pandemia guariti Sono 47 milioni ...