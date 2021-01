UFFICIALE – Juventus | Alex Sandro positivo al Covid-19

(Di lunedì 4 gennaio 2021), il terzino sinistroal-19Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

P1Bliss : RT @VS__Women: Ufficiale: @10_Smarti rinnova con la #JuventusWomen fino al 2022 ??? - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Rosucci rinnova fino al 2022 - ilnapolionline : UFFICIALE - Martina Rosucci rinnova con la Juventus fino al 2022 - - emanuelelecito : @JUVEN_TV @juventusfc Prodotto ufficiale Juventus? Invece nel CD 'Signora Juve' (se non mi sbaglio NON PRODOTTO U… - junews24com : Juventus Women, ufficiale il rinnovo di Rosucci. E Girelli... - -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Juventus

La Juventus ha annunciato sul suo sito ufficiale che Alex Sandro è risultato positivo al Coronavirus all'ultimo giro di tamponi. Il terzino brasiliano, che chiaramente non scenderà in campo mercoledì ...La Juventus è reduce da una buona prestazione in campo, ma deve fare i conti con la positività al Coronavirus di Alex Sandro. Nell’ultima sfida successo della squadra di Andrea Pirlo con il risultato ...