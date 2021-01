Tesla apre l’anno in forte rialzo dopo il record di consegne

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –in Borsa nello stesso modo con cui lo aveva concluso: in. Ottima infatti la performance dell’azienda attiva nel settore automotive, che si attesta a 733,5 con un aumento del 3,95% (essere stata anche a +4,6%). A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 746,3 e successiva a 773,6. Supporto a 719. Le azionesono state spinte aldalle buone notizie sul fronte delle. Sabato la società ha reso noto di aver consegnato 499.550 veicoli nel 2020, oltre le stime di Wall Street di 481.261 veicoli, secondo i dati di Refinitiv, ma 450 unità in meno rispetto all’obiettivo del CEO Elon Musk. Il 2020 è statno ...

Il Messaggero

(Teleborsa) - Tesla apre l'anno in Borsa nello stesso modo con cui lo aveva concluso: in forte rialzo. Ottima infatti la performance dell' azienda attiva nel settore automotive, c ...L’obiettivo di Tesla, come ha più volte affermato Musk, è la mobilità sostenibile, da raggiungere nel minor tempo possibile. Il patron di Tesla Elon Musk lancia il nuovo obiettivo nel 2021 sulla guida ...