Temptation Island, Alberto e Speranza sono tornati insieme? Lui svela la verità

Speranza Capasso non ha perdonato Alberto Maritato dopo Temptation Island, ecco cosa ha detto lui su Instagram Si torna a parlare di Speranza Capasso e Alberto Maritato, i due hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, reality sull'amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Dopo 16 anni di relazione avevano deciso di mettere alla prova il loro amore, lei aveva detto di essere pronta a convolare a nozze e metter su famiglia, lui però aveva ancora dei dubbi. L'atteggiamento di Alberto nel villaggio ha fatto non poco discutere, sin dall'inizio si è infatti avvicinato alla tentatrice Nunzia. I due si sono anche scambiati baci passionali, tutto ciò ha fatto soffrire non poco ...

Cosa sta accadendo tra i due ex protagonisti dell'ottava edizione del reality delle tentazioni? A dare una risposta, in queste ultime ore, ci pensa il 33enne, il quale sembra ormai essersi rassegnato ...

