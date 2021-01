Spagna | lutto per l’Athletic Bilbao | a 23 anni si è spento Aitor Gandiaga

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Gravein casa Athletic: si ènella giornata di ieri, esterno d’attacco classe 1997 di proprietà dei baschi e in prestito al Gernika, in terza serie spagnola. Il giocatore ha perso la vita in un incidente stradale, dopo essersi schiantato contro un autobus. Il fattaccio è avvenuto nei pressi di Marika-Xemein, la sua città natale. Foto: logo AthleticL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

