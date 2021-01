Serie B, netto 3-0 del Vicenza in casa del Brescia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il posticipo della 17a giornata di Serie B ha visto un roboante 3-0 del Vicenza in casa del Brescia al Rigamonti. I veneti si sono imposti grazie alle reti di Da Riva al 35? e Cappelletti al 45?. Nella ripresa, tris calato ancora da Da Riva al 57?. In classifica, il Vicenza allontana le zone pericolanti, portandosi a 19 punti. Resta a 21 il Brescia. Foto: Twitter Vicenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il posticipo della 17a giornata diB ha visto un roboante 3-0 delindelal Rigamonti. I veneti si sono imposti grazie alle reti di Da Riva al 35? e Cappelletti al 45?. Nella ripresa, tris calato ancora da Da Riva al 57?. In classifica, ilallontana le zone pericolanti, portandosi a 19 punti. Resta a 21 il. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nell'ultima gara della 17^ giornata di Serie B crolla il Brescia in casa contro il Vicenza. Un 3-0 netto quello dei berici che colgono tornano alla vittoria dopo tre turni d'astinenza e ...

Con un netto 3-0, il Vicenza ha battuto al 'Rigamonti' il Brescia nel posticipo che ha chiuso la diciassettesima giornata del campionato.

