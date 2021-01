Serie B 2020/2021: l’Ascoli supera in rimonta 2-1 la Reggina (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021 l’Ascoli ospita la Reggina. Dopo un primo tempo disastroso, in cui gli ospiti vanno in vantaggio grazie alla rete di Liotti. Nella ripresa entrano Kragl e Cangiano e proprio loro danno una svolta alla partita e, soprattutto, trovano le reti che regalano la definitiva vittoria per 2-1 all’Ascoli. LE PAGELLE Nel primo tempo l’Ascoli è in balia della Reggina e non sembra mai in partita, basti pensare che l’unica occasione dei padroni di casa è un tiro di Sabiri da venticinque metri. Al 19? Liotti porta in vantaggio gli ospiti, superando il suo record di gol stagionali già alla diciassettesima giornata. Un primo tempo povero di emozioni si chiude con pochi sussulti e sul punteggio di 0-1. ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nella diciassettesima giornata diospita la. Dopo un primo tempo disastroso, in cui gli ospiti vanno in vantaggio grazie alla rete di Liotti. Nella ripresa entrano Kragl e Cangiano e proprio loro danno una svolta alla partita e, soprattutto, trovano le reti che regalano la definitiva vittoria per 2-1 al. LE PAGELLE Nel primo tempoè in balia dellae non sembra mai in partita, basti pensare che l’unica occasione dei padroni di casa è un tiro di Sabiri da venticinque metri. Al 19? Liotti porta in vantaggio gli ospiti,ndo il suo record di gol stagionali già alla diciassettesima giornata. Un primo tempo povero di emozioni si chiude con pochi sussulti e sul punteggio di 0-1. ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? In soli 18 mesi dal suo arrivo all'Inter, #Lukaku è diventato il più veloce a siglare 50 reti in nerazzurro all… - Eurosport_IT : ALLARME ROSSO ???? Bilanci in perdita per i top club della nostra Serie A: numeri preoccupanti in vista della prossi… - WhoScored : ???? Serie A Team of 2020: A. Cragno @cuadrado | @Acerbi_Fra | @simonkjaer1989 | @TheoHernandez @rodridepaul |… - StadioAperto : RT @TMW_radio: ??? Ezio Rossi: '#JuniorMessias? Felice di avergli fatto nuovamente credere nel calcio. Ora ha iniziato pure a fare gol! #Tor… - NickCecca : RT @TMW_radio: ??? Ezio Rossi: '#JuniorMessias? Felice di avergli fatto nuovamente credere nel calcio. Ora ha iniziato pure a fare gol! #Tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna Qualcomm Snapdragon 480: 5G anche per la fascia bassa

L’aggiunta del supporto alle reti mobili di nuova generazione rappresenta un’importantissima aggiunta per la serie 4 di Qualcomm che grazie alla ... I migliori prodotti Tech del 2020: tecnologia e...

Serie B, Entella-Cittadella: granata a Chiavari per proseguire il trend positivo

Tra le sfide in programma figura Entella-Cittadella: due squadre in forma, ma in posizioni di classifica diverse. Primo turno di campionato del 2021 per la Serie B, in campo con le gare valide per la ...

L’aggiunta del supporto alle reti mobili di nuova generazione rappresenta un’importantissima aggiunta per la serie 4 di Qualcomm che grazie alla ... I migliori prodotti Tech del 2020: tecnologia e...Tra le sfide in programma figura Entella-Cittadella: due squadre in forma, ma in posizioni di classifica diverse. Primo turno di campionato del 2021 per la Serie B, in campo con le gare valide per la ...