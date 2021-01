Serie A 2020/2021: gli arbitri per la 16esima giornata (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021. quali sono gli arbitri per la sedicesima giornata? ATALANTA-PARMA h.15.00 SACCHI TOLFO-BERTI IV:GIACOMELLI VAR:GUIDA AVAR:GALETTO BOLOGNA-UDINESE h.15.00 AYROLDI LO CICERO-GIOIA IV: FOURNEAU VAR:MAZZOLENI AVAR: BINDONI CAGLIARI-BENEVENTO h.15.00 ABBATTISTA RANGHETTI-MIELE IV:LA PENNA VAR:CALVARESE AVAR: DI IORIO CROTONE-ROMA h.15.00 PICCININI PERETTI-VONO IV: PEZZUTO VAR: PAIRETTO AVAR: DE MEO LAZIO-FIORENTINA h.15.00 ABISSO LIBERTI-FIORE IV:MANGANIELLO VAR: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) L’Aia ha reso noto i nominativi degli, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la sedicesimadel campionato italiano di. quali sono gliper la sedicesima? ATALANTA-PARMA h.15.00 SACCHI TOLFO-BERTI IV:GIACOMELLI VAR:GUIDA AVAR:GALETTO BOLOGNA-UDINESE h.15.00 AYROLDI LO CICERO-GIOIA IV: FOURNEAU VAR:MAZZOLENI AVAR: BINDONI CAGLIARI-BENEVENTO h.15.00 ABBATTISTA RANGHETTI-MIELE IV:LA PENNA VAR:CALVARESE AVAR: DI IORIO CROTONE-ROMA h.15.00 PICCININI PERETTI-VONO IV: PEZZUTO VAR: PAIRETTO AVAR: DE MEO LAZIO-FIORENTINA h.15.00 ABISSO LIBERTI-FIORE IV:MANGANIELLO VAR: ...

