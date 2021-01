Roma, ancora un caso di paziente deceduto e derubato in ospedale: i figli chiedono giustizia (Di lunedì 4 gennaio 2021) ancora un caso di un paziente deceduto e derubato, questa volta nell’ospedale San Camillo di Roma. La vittima in questo caso è un uomo di 78 anni, ricoverato in gravissime condizioni il 21 dicembre e giunto in ospedale privo di conoscenza. L’uomo è deceduto il giorno successivo e i funerali si sono svolti il 24 dicembre. Tuttavia, quando il 27 dicembre i figli sono tornati in ospedale per recuperare gli oggetti del padre si sono resi conto che all’appello mancavano cellulare e fede nuziale. “Mio padre – racconta il figlio – (…) Aveva da qualche tempo ripreso le cure ma, a causa di una crisi, il 21 era stato trasferito al San Camillo in ambulanza. Avevo parlato con lui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021)undi un, questa volta nell’San Camillo di. La vittima in questoè un uomo di 78 anni, ricoverato in gravissime condizioni il 21 dicembre e giunto inprivo di conoscenza. L’uomo èil giorno successivo e i funerali si sono svolti il 24 dicembre. Tuttavia, quando il 27 dicembre isono tornati inper recuperare gli oggetti del padre si sono resi conto che all’appello mancavano cellulare e fede nuziale. “Mio padre – racconta ilo – (…) Aveva da qualche tempo ripreso le cure ma, a causa di una crisi, il 21 era stato trasferito al San Camillo in ambulanza. Avevo parlato con lui ...

Advertising

vladiluxuria : All’ Università Europea di Roma si insegna che i gay sono malati e che la procreazione è idonea solo per “atto coni… - pisto_gol : Visti gli highlights, trovo incomprensibile che dall’arb.Chiffi non sia stato concesso alla Roma il rigore per l’ev… - borghi_claudio : @clafor66 Si c'è ancora ma ogni albergo a Roma mi fa angoscia perché non so se riapriranno. Per loro è un disastro.… - corrado611 : @_schiaffino__ Ci sono ancora Juve-Inter Inter-Roma e Roma-Lazio. Finora abbiamo avuto un Calendario morbido ???? - CorriereCitta : Roma, ancora un caso di paziente deceduto e derubato in ospedale: i figli chiedono giustizia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ancora Coronavirus, Roma di nuovo sopra i 700 casi. Nel Lazio 1767 i nuovi positivi RomaToday Roma, la stagione della maturità e il fattore casalingo

La Roma vince e si conferma terza in classifica, ci sono ancora dei difetti, ma la squadra è matura e ha un importante fattore casalingo.

imposto da Roma. «Riuscirà la cultura delle pellicole a resistere alla concorrenza delle pay tv?» «Il cinema non è solo film Trieste

Buio e silenzio che calano di colpo in platea. Milioni di pixel che prorompono a cascata sul maxischermo, mentre voci e colonne sonore filtrano dalle casse a svariati decibel, creando una bolla acusti ...

La Roma vince e si conferma terza in classifica, ci sono ancora dei difetti, ma la squadra è matura e ha un importante fattore casalingo.Buio e silenzio che calano di colpo in platea. Milioni di pixel che prorompono a cascata sul maxischermo, mentre voci e colonne sonore filtrano dalle casse a svariati decibel, creando una bolla acusti ...