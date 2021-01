Renzi-Conte | qual è il senso di aprire una crisi di governo oggi

(Di lunedì 4 gennaio 2021) In pienasociale, economica, sanitaria innescata dal Coronavirus, ha davverounadi? Forse no. Ladisembra ormai una certezza. Matteonon… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Advertising

riotta : A Roma vi raccontano dei colloqui di Renzi con i ministri, della confusione grillina, la scelta Pd, i nomi dei poss… - riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - fattoquotidiano : Come se, nella sua testa, fossero lui e Italia Viva ad essere sotto ricatto di Giuseppe Conte, Pd e M5S e non il co… - GiorgioSciara01 : RT @lefrasidiosho: Che rammarico #Renzi #Conte #crisidigoverno - EnricoPirro : RT @lefrasidiosho: Che rammarico #Renzi #Conte #crisidigoverno -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Conte

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Nella maniera più assoluta no". Così il senatore Paolo Romani, ex Forza Italia, alla domanda di 'Affaritaliani.it' se esista l'ipotesi che lui e altri parlamentari attualme ...In piena crisi sociale, economica, sanitaria innescata dal Coronavirus, ha davvero senso aprire una crisi di governo? Forse no.