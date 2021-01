Paolo Fox bacchettato per l'oroscopo 2020: "Ma non ti vergogni?". Lui si difende (Di lunedì 4 gennaio 2021) Paolo Fox alla sbarra di Domenica In. Alle soglie del 2020 l’astrologo aveva prospettato l’arrivo di un anno “vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti”, ricco di buon notizie per molti segni. Il covid ha ribaltato quelle previsioni e, durante l’ultima puntata del programma condotto da Mara Venier, molti ospiti hanno recriminato a Fox di aver fallito. Lui si è difeso. “Oggi ti giochi quarant’anni di carriera. Attento a quello che dici…” l’ha allertato ironica la presentatrice, mentre l’astrologo in studio si apprestava a decantare cosa dicono le stelle per il 2021. “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’oroscopo non è una scienza esatta” ha replicato lui, “Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021)Fox alla sbarra di Domenica In. Alle soglie dell’astrologo aveva prospettato l’arrivo di un anno “vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti”, ricco di buon notizie per molti segni. Il covid ha ribaltato quelle previsioni e, durante l’ultima puntata del programma condotto da Mara Venier, molti ospiti hanno recriminato a Fox di aver fallito. Lui si è difeso. “Oggi ti giochi quarant’anni di carriera. Attento a quello che dici…” l’ha allertato ironica la presentatrice, mentre l’astrologo in studio si apprestava a decantare cosa dicono le stelle per il 2021. “Come dico sempre l’astrologo non è un indovino, sono il primo a dire che sono indicazioni, che l’non è una scienza esatta” ha replicato lui, “Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia per ...

Advertising

matteograndi : Benvenuti nel Paese in cui la gente crede a Paolo Fox, a Padre Pio, agli attori di Forum, ma poi è scettica di fronte al vaccino. - insopportabile : PAOLO FOX, STAI ATTENTO A QUELLO CHE DICI. - linomeschieri : @HuffPostItalia quello che fa paolo fox è solo una forma di pop-psychology, un modo più o meno riuscito/accattivant… - Jardinlesmots : Paolo Fox e tutto gli astrologhi in via del tutto eccezionale hanno firmato un armistizio con la congiunzione dell… - Specialcla : @brigittebordot Speriamo gli abbia fatto l’oroscopo Paolo Fox. -