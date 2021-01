Operata la donna ferita da un proiettile a Capodanno: è fuori pericolo di vita (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ durato 3 lunghissime ore l’intervento in sala operatoria per rimuovere il proiettile che nella notte di Capodanno l’aveva colpita all’esterno della sua abitazione a Mugnano. Ora Teresa Aruta, 52 anni, dopo giorni di apprensione è fuori pericolo di vita. A rimuovergli il proiettile è stato l’equipe dell’ospedale Cardarelli di Napoli, coordinato dal dottor Maurizio Gargiulo, direttore facente funzioni dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillofacciale, e composta da Gaetano Esposito, Annamaria Carotenuto, Maurizio Mattarocci e dall’anestesista Marianna Esposito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ durato 3 lunghissime ore l’intervento in sala operatoria per rimuovere ilche nella notte dil’aveva colpita all’esterno della sua abitazione a Mugnano. Ora Teresa Aruta, 52 anni, dopo giorni di apprensione èdi. A rimuovergli ilè stato l’equipe dell’ospedale Cardarelli di Napoli, coordinato dal dottor Maurizio Gargiulo, direttore facente funzioni dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillofacciale, e composta da Gaetano Esposito, Annamaria Carotenuto, Maurizio Mattarocci e dall’anestesista Marianna Esposito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

