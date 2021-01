Nuovo Dpcm: stasera Consiglio dei Ministri. Regioni in zona arancione e week-end 5-6 gennaio rosso (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi tutte le Regioni in rosso, domani in arancione, poi ancora in rosso il 5 e 6 gennaio e da giovedì 7 si tornerà al sistema a fasce. La girandola di colori che da diverse settimane sta interessando... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi tutte lein, domani in, poi ancora inil 5 e 6e da giovedì 7 si tornerà al sistema a fasce. La girandola di colori che da diverse settimane sta interessando...

DECRETO DPCM – Una nuova indiscrezione circola riguardo il nuovo decreto legge o il nuovo dpcm che verrà redatto in queste ore. Oltre alle zone che già conosciamo, quindi quelle colorate di rosso, ...

Il mondo della scuola si prepara alla riapertura, con tanto lavoro e molti dubbi

Gli istituti scolastici stanno mettendo a punto il nuovo orario che garantirà le lezioni in presenza per il 50% degli studenti e i trasporti pubblici adeguano le corse per garantire le necessarie cond ...

