NBA 2020/2021: un Curry da 62 punti spazza via Portland, i Clippers fermano Phoenix (Di lunedì 4 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra domenica 3 gennaio e lunedì 4 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di otto partite della regular season NBA 2020/2021. Stephen Curry firma contro Portland il suo career-high: 62 punti che danno a Golden State la terza vittoria stagionale. I Clippers fermano la corsa di Phoenix con 39 punti di Paul George, mentre Brooklyn perde nel finale contro Washington. Una formalità la vittoria dei Lakers contro Memphis, successi infine anche per Chicago, Denver, Utah e Boston. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: (in aggiornamento) Tutti i risultati: SportFace.

