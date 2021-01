Napoli, Gattuso elogia Zielinski: “Danza sul pallone, ha tutto per diventare un grandissimo” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al termine della partita contro il Cagliari, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il mister ha elogiato anche il suo centrocampista, Piotr Zielinski, il quale ha segnato ben due reti di grande fattura. “Zielinski è un giocatore che Danza sul pallone, riesce a fare delle cose incredibili, è un centrocampista completo che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Al termine della partita contro il Cagliari, l’allenatore del, Rino, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Il mister hato anche il suo centrocampista, Piotr, il quale ha segnato ben due reti di grande fattura. “è un giocatore chesul, riesce a fare delle cose incredibili, è un centrocampista completo che L'articolo

