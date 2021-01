Napoli ancora non sa quant’è forte Lozano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ora che ce lo siamo detti, che Lozano è davvero forte, non è più il caso di litigare a chi l’aveva detto prima. O, meglio, di rinfacciarci la miopia di chi non lo diceva affatto. Mettiamo in prescrizione i paragoni con Edu Vargas – un trauma mai elaborato del tutto da una piazza che prende male i “bidoni” manco li pagasse di tasca propria – e passiamo oltre: quanto è forte davvero Lozano? È una domanda, non un’esclamazione eccitata che renda il senso dell’ennesima prestazione dirompente del messicano ex-pacco: quali sono i suoi limiti? Cosa ancora non ci ha fatto vedere? Dove può arrivare? Lozano, da settembre, è un asso pigliatutto: segna, dribbla, scatta, scassa, prende botte, strappa, fa assist e fa espellere gli avversari. È decisivo. Non fosse per un’indole pia da atleta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ora che ce lo siamo detti, cheè davvero, non è più il caso di litigare a chi l’aveva detto prima. O, meglio, di rinfacciarci la miopia di chi non lo diceva affatto. Mettiamo in prescrizione i paragoni con Edu Vargas – un trauma mai elaborato del tutto da una piazza che prende male i “bidoni” manco li pagasse di tasca propria – e passiamo oltre: quanto èdavvero? È una domanda, non un’esclamazione eccitata che renda il senso dell’ennesima prestazione dirompente del messicano ex-pacco: quali sono i suoi limiti? Cosanon ci ha fatto vedere? Dove può arrivare?, da settembre, è un asso pigliatutto: segna, dribbla, scatta, scassa, prende botte, strappa, fa assist e fa espellere gli avversari. È decisivo. Non fosse per un’indole pia da atleta di ...

